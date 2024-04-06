Що відбувається з ідеєю Макрона про війська НАТО в Україні

Понад місяць тому ідея президента Франції Емманюеля Макрона про можливе спрямування до України військових держав НАТО спричинила справжню бурю.

А далі зникла з публічної дискусії. Утім, Париж від неї не відмовився, і робота йде, засвідчують численні джерела "Європейської правди".

Щоби розібратися, що відбувається, редактор "ЄвроПравди" Сергій Сидоренко відвідав Париж, де цього тижня проходив Третій форум Україна – Франція, організований Центром "Нова Європа", Французьким інститутом міжнародних відносин (IFRI) та МЗС обох країн.

Дуже детально – в його статті Франція веде війська у "коаліцію рішучих". Як Макрон опановує нову роль у допомозі Україні. Далі – стислий її виклад.

Пізно вночі 26 лютого, після зустрічі у Парижі президентів та голів урядів близько двох десятків держав Європи, Емманюель Макрон визнав, що запропонував державам Заходу відправити до України свої війська. Це стало справжньою сенсацією. І спровокувало емоційну дискусію у Франції.

Згодом Макрон пояснив, що йдеться не про спрямування військових НАТО просто зараз і прямо на лінію зіткнення. Ідея полягає в тому, щоби публічно відмовитися від червоної лінії щодо військової присутності держав НАТО в Україні та створити для Росії ситуацію "стратегічної невизначеності".

А узгоджувати формат та цілі можливого контингенту можна й потім.

Утім, подальший прогрес забуксував.

Макрон, який публічно обіцяв прибути до Києва для детальнішого обговорення ідеї і навіть називав можливі терміни візиту – так і не здійснив його. Тепер твердих планів немає.

Однією з причин, очевидно, стала неоднозначна реакція у французькому суспільстві. І про це у Парижі кажуть публічно.

Але, була ще як мінімум одна причина – брак ясності щодо позиції України.

Хоча, цього тижня глава українського МЗС Дмитро Кулеба, закриваючи Третій форум Україна – Франція у Парижі, перервав мовчанку з боку Києва та публічно підтримав французьку ініціативу зі "зсування червоних ліній". "Я дуже хочу, щоб уся Європа почула те, що каже президент Макрон", – заявив він.

Та попри паузу у , що затягнулася, і попри натяки партнерів на недостатню комунікацію, головний підсумок дискусій з цього приводу на полях Форуму Україна – Франція – це те, що ідея Макрона жива.

Зараз триває дискусія на рівні генштабів, між країнами, які зацікавилися, стверджують кілька співрозмовників. І у той час, як у суспільстві Франції реакція на цю ідею була доволі змішаною, у середовищі військових вона отримала позитивні відгуки.

"Франція здатна перекинути (в Україну за потреби) коаліційну дивізію, тобто близько 20 тисяч військових, протягом тридцяти днів", – наполягає начальник французького штабу сухопутних військ П’єр Шиль

Дискусія триває і в експертному середовищі.

Причому йдеться не про те, чи варто це робити, а про те, коли саме військова участь буде виправданою.

Утім, зараз основний варіант, який доводиться чути від французьких посадовців, у тому числі в розмовах не під запис, – це можлива участь обмеженого контингенту для навчань в Україні або для дій, пов’язаних з відновленням пошкодженої військової техніки.

А публічно в МЗС кажуть, що мета – створити для Росії ситуацію, коли вона не знатиме, чи не з’являться військові НАТО на українській території вже невдовзі.

У будь-якому разі, треба визнати, що Франція у цій дискусії дійсно стала європейським лідером.

"Франція увійшла у фазу сміливості. Зараз формується "коаліція рішучих", і Франція може її очолити", – заявила ще на відкритті форуму керівниця центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук.

Чисельність цієї "коаліції рішучих" поволі зростає.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка Франція веде війська у "коаліцію рішучих". Як Макрон опановує нову роль у допомозі Україні.