США и Британия наложили новые санкции на Иран из-за массированного обстрела Израиля

Соединенные Штаты и Великобритания 18 апреля совместно объявили о санкциях против Ирана в ответ на совершенный им массированный обстрел Израиля в минувшие выходные.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило американское Министерство финансов.

Санкции США охватили 16 физических и двух юридических лиц – все они связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и причастны к производству дронов, которые Тегеран использовал во время атаки на Израиль 13 апреля.

Дополнительно в черный список США попали пять компаний, которые поставляют Ирану компоненты для производства стали, и три дочерние компании иранского автопроизводителя, сотрудничающего с КСИР.

Кроме того, американское Министерство торговли вводит дополнительные меры экспортного контроля, призванные ограничить доступ Ирана к микроэлектронике, которую тот использует в производстве оружия.

Санкции Великобритании касаются нескольких иранских военных организаций, физических и юридических лиц, причастных к иранской индустрии БПЛА и баллистических ракет.

"Мы продолжим использовать наши санкционные полномочия для противодействия Ирану, причем дальнейшие действия будут объявлены в ближайшие дни и недели", – говорится в заявлении министра финансов США Джанет Йеллен.

Введение новых санкций США против Тегерана накануне анонсировал Белый дом.

Министры иностранных дел Европейского Союза на заседании 16 апреля также согласились расширить режим санкций, связанный с военной помощью Ирана России, в связи с последними событиями на Ближнем Востоке.

Иран в минувшие выходные совершил масштабную атаку на Израиль с использованием сотен ракет и дронов в ответ на израильский удар 1 апреля, который разрушил дипломатическое представительство Ирана в Дамаске и привел к гибели иранских генералов.