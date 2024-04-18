У Держдепі США висловили розчарування намірами парламенту Грузії ухвалити скандальний законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу".

Про це йдеться в заяві речника американського зовнішньополітичного відомства Метью Міллера, повідомляє "Європейська правда".

У своїй заяві Міллер підкреслив, що грузинський проєкт був "натхненний Кремлем".

У Держдепі зазначили, що ухвалення скандального закону може поставити під загрозу прогрес Грузії на шляху до ЄС.

"Ми приєднуємося до наших європейських союзників і закликаємо Грузію не ухвалювати закон, який іде врозріз із бажанням переважної більшості грузинських громадян – бажанням повністю інтегруватися в ЄС", – йдеться у заяві Міллера.

Він додав, що у разі ухвалення цей закон може обмежити свободу вираження думок, стигматизувати неурядові організації і зашкодити незалежним ЗМІ.

"Таке натхненне Кремлем законодавство не є прийнятним, якщо метою є сприяння прозорості", – зауважив Міллер.

Попри несхвалення з боку Заходу та громадянського суспільства, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявляє, що ніщо не може перешкодити остаточному ухваленню скандального закону.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що накладе вето на скандальний закон, однак визнала, що його, швидше за все, подолає парламент.

Останніми днями в Тбілісі відбуваються масові акції протесту проти скандального законопроєкту. Після протестів у понеділок та вівторок затримали більше десятка осіб.