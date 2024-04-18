В Госдепе США выразили разочарование намерениями парламента Грузии принять скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния".

Об этом говорится в заявлении представителя американского внешнеполитического ведомства Мэтью Миллера, сообщает "Европейская правда".

В своем заявлении Миллер подчеркнул, что грузинский проект был "вдохновлен Кремлем".

В Госдепе отметили, что принятие скандального закона может поставить под угрозу прогресс Грузии на пути в ЕС.

"Мы присоединяемся к нашим европейским союзникам и призываем Грузию не принимать закон, который идет вразрез с желанием подавляющего большинства грузинских граждан – желанием полностью интегрироваться в ЕС", – говорится в заявлении Миллера.

Он добавил, что в случае принятия этот закон может ограничить свободу выражения мнений, стигматизировать неправительственные организации и навредить независимым СМИ.

"Такое вдохновленное Кремлем законодательство не является приемлемым, если целью является содействие прозрачности", – отметил Миллер.

Несмотря на неодобрение со стороны Запада и гражданского общества, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявляет, что ничто не может помешать окончательному принятию скандального закона.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на скандальный закон, однако признала, что его, скорее всего, преодолеет парламент.

В последние дни в Тбилиси проходят массовые акции протеста против скандального законопроекта. После протестов в понедельник и вторник задержали более десятка человек.