У Туреччині стався помірної сили землетрус

Влада Туреччини повідомила, що помірно сильний землетрус стався в центральній частині країни в четвер.

Як пише "Європейська правда", про це інформує AP.

Управління з надзвичайних ситуацій та управління Туреччини (AFAD) заявило, що землетрус магнітудою 5,6 стався в місті Сулусарай в провінції Токат, що приблизно в 450 кілометрах на схід від столиці Анкари.

Підземні поштовхи відчувалися і в сусідніх провінціях, повідомляє телеканал HaberTurk. Наразі невідомо, чи є жертви або руйнування.

Туреччину перетинають активні лінії розломів земної кори, тож тут часто відбуваються землетруси.

Минулого року на півдні Туреччини та в сусідній Сирії стався руйнівний землетрус магнітудою 7,8, внаслідок якого загинуло понад 59 тисяч людей.

Наприкінці березня землетрус магнітудою 5,7 стався на півдні Греції біля узбережжя західного Пелопоннесу.

А перед цим, 14 березня, у Чорногорії стався землетрус магнітудою 5,4 – поштовхи розбудили багатьох місцевих мешканців.

У січні на схід від Евбеї, другого за величиною острова Греції, стався землетрус магнітудою 4,6.