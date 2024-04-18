В Турции произошло умеренной силы землетрясение

Власти Турции сообщили, что умеренно сильное землетрясение произошло в центральной части страны в четверг.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует AP.

Управление по чрезвычайным ситуациям и управления Турции (AFAD) заявило, что землетрясение магнитудой 5,6 произошло в городе Сулусарай в провинции Токат, что примерно в 450 километрах к востоку от столицы Анкары.

Подземные толчки ощущались и в соседних провинциях, сообщает телеканал HaberTurk. Пока неизвестно, есть ли жертвы или разрушения.

Турцию пересекают активные линии разломов земной коры, поэтому здесь часто происходят землетрясения.

В прошлом году на юге Турции и в соседней Сирии произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,8, в результате которого погибло более 59 тысяч человек.

В конце марта землетрясение магнитудой 5,7 произошло на юге Греции у побережья западного Пелопоннеса.

А перед этим, 14 марта, в Черногории произошло землетрясение магнитудой 5,4 – толчки разбудили многих местных жителей.

В январе восточнее Эвбеи, второго по величине острова Греции, произошло землетрясение магнитудой 4,6.