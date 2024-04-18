Немецкий генерал: Россия может напасть на НАТО через пять-восемь лет

Генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Карстен Бройер прогнозирует, что Россия может быть готова напасть на страны Североатлантического Альянса через пять-восемь лет, когда восстановит пострадавшие от войны в Украине силы.

Слова Броера во время визита в Польшу цитирует агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Как обратил внимание немецкий генерал, Россия нарастила производство военной техники, но не вся она идет на нужды ее фронта в Украине.

"Поэтому в 2029 году мы должны быть готовы. Мы видим угрозу через пять-восемь лет", – считает он.

По словам Броера, именно после этого времени, исходя из анализа Бундесвера, Россия восстановит свои силы "до такого уровня, что нападение на территорию НАТО станет возможным".

"Я не говорю, что это произойдет, но это может произойти", – добавил генинспектор Бундесвера.

В течение последних недель ряд европейских стран НАТО предупреждает о риске агрессии РФ в ближайшем будущем.

К примеру, министр обороны Германии Борис Писториус также говорил в январе, что Альянс должен готовиться к нападению России на страну НАТО в течение 5-8 лет.

А по мнению польского президента Анджея Дуды, Россия может вскоре иметь такой военный потенциал, что сможет напасть на НАТО уже в 2026-27 годах.