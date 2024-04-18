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Немецкий генерал: Россия может напасть на НАТО через пять-восемь лет

Новости — Четверг, 18 апреля 2024, 19:58 — Олег Павлюк

Генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Карстен Бройер прогнозирует, что Россия может быть готова напасть на страны Североатлантического Альянса через пять-восемь лет, когда восстановит пострадавшие от войны в Украине силы.

Слова Броера во время визита в Польшу цитирует агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Как обратил внимание немецкий генерал, Россия нарастила производство военной техники, но не вся она идет на нужды ее фронта в Украине.

"Поэтому в 2029 году мы должны быть готовы. Мы видим угрозу через пять-восемь лет", – считает он.

По словам Броера, именно после этого времени, исходя из анализа Бундесвера, Россия восстановит свои силы "до такого уровня, что нападение на территорию НАТО станет возможным".

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"Я не говорю, что это произойдет, но это может произойти", – добавил генинспектор Бундесвера.

В течение последних недель ряд европейских стран НАТО предупреждает о риске агрессии РФ в ближайшем будущем.

К примеру, министр обороны Германии Борис Писториус также говорил в январе, что Альянс должен готовиться к нападению России на страну НАТО в течение 5-8 лет.

А по мнению польского президента Анджея Дуды, Россия может вскоре иметь такой военный потенциал, что сможет напасть на НАТО уже в 2026-27 годах.

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