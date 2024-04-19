Туск домовлятиметься зі Столтенбергом і Сунаком про захист польського неба

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск незабаром прийме прем'єр-міністра Великої Британії і генсека НАТО Єнса Столтенберга, щоб обговорити захист повітряного простору країни.

Про це Туск повідомив журналістам у четвер увечері, його слова наводить агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Польща, чий повітряний простір вже не раз порушували російські ракети, зараз розглядає можливість приєднання до Європейської ініціативи з протиповітряної оборони "Небесний щит".

"Незабаром я прийматиму в Польщі Ріші Сунака, прем'єр-міністра Великої Британії... Ми втрьох, ймовірно, поговоримо, також з генеральним секретарем НАТО, про те, як якнайшвидше посилити безпеку нашого неба", – сказав Туск.

Російські ракети, спрямовані на об’єкти в Україні, декілька разів порушували повітряний простір Польщі. Востаннє це трапилося у ніч на 24 березня, ракета перебувала у польському просторі 39 секунд.

Щоразу Польща інформувала союзників по НАТО про порушення свого простору, однак ракети не збивали. Офіційно це пояснювали тим, що не було ознак слідування ракет до об’єктів на території Польщі.