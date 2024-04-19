Туск будет договариваться со Столтенбергом и Сунаком о защите польского неба

Премьер-министр Польши Дональд Туск вскоре примет премьер-министра Великобритании и генсека НАТО Йенса Столтенберга, чтобы обсудить защиту воздушного пространства страны.

Об этом Туск сообщил журналистам в четверг вечером, его слова приводит агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Польша, чье воздушное пространство уже не раз нарушали российские ракеты, сейчас рассматривает возможность присоединения к Европейской инициативе по противовоздушной обороне "Небесный щит".

"Вскоре я буду принимать в Польше Риши Сунака, премьер-министра Великобритании... Мы втроем, вероятно, поговорим, также с генеральным секретарем НАТО, о том, как можно быстрее усилить безопасность нашего неба", – сказал Туск.

Российские ракеты, направленные на объекты в Украине, несколько раз нарушали воздушное пространство Польши. Последний раз это случилось в ночь на 24 марта, ракета находилась в польском пространстве 39 секунд.

Каждый раз Польша информировала союзников по НАТО о нарушении своего пространства, однако ракеты не сбивали. Официально это объясняли тем, что не было признаков следования ракет к объектам на территории Польши.