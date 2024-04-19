У Болгарії загострилися суперечки щодо кількох міністрів тимчасового уряду

Тимчасовий прем’єр-міністр Болгарії Димитар Главчев та кілька політиків наполягають, щоби президент країни Румен Радев все ж погодив зміни двох міністрів в уряді, серед яких – глава МЗС.

Про це повідомляє болгарська служба "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

Главчев у четвер заявив, що готовий до діалогу з Радевим, але продовжить наполягати на тому, щоб він погодив зміни міністрів закордонних справ і сільського господарства, а якщо цього не станеться – то відповідальність за їхню діяльність і можливі проблеми має лягти на президента, а не на прем’єр-міністра.

Згодом з такою ж заявою виступили лідер ГЄРБ ("Громадяни за європейський розвиток Болгарії") Бойко Борисов і Делян Пеєвський з "Руху за права і свободи".

Перед цим Радев заявив, що виступає проти призначення віцелідера ГЄРБ Даніеля Митова очільником МЗС, про що попросив Главчев у понеділок.

Нагадаємо, 9 червня одночасно з виборами до Європарламенту Болгарія буде проводити дострокові парламентські вибори. Їх спровокував провал формування нового уряду за домовленістю коаліційних партій про ротацію прем’єрів.

Детально про це та про ризики, які несуть дострокові вибори – у статті Чи стане Болгарія знову проросійською?