В Болгарии обострились споры вокруг нескольких министров временного правительства

Временный премьер-министр Болгарии Димитар Главчев и несколько политиков настаивают, чтобы президент страны Румен Радев все же согласовал смену двух министров в правительстве, среди которых – глава МИД.

Об этом сообщает болгарская служба "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

Главчев в четверг заявил, что готов к диалогу с Радевым, но продолжит настаивать на том, чтобы он согласовал смены министров иностранных дел и сельского хозяйства, а если этого не произойдет – то ответственность за их деятельность и возможные проблемы должна лечь на президента, а не премьер-министра.

Впоследствии с таким же заявлением выступили лидер ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии") Бойко Борисов и Делян Пеевский из "Движения за права и свободы".

Перед этим Радев заявил, что выступает против назначения вице-лидера ГЕРБ Даниэля Митова главой МИД, о чем попросил Главчев в понедельник.

Напомним, 9 июня одновременно с выборами в Европарламент Болгария будет проводить досрочные парламентские выборы. Их спровоцировал провал формирования нового правительства по договоренности коалиционных партий о ротации премьеров.

Подробно об этом и о рисках, которые несут досрочные выборы – в статье Станет ли Болгария снова пророссийской?