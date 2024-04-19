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Чоловіку колишньої лідерки Шотландії висунули звинувачення у розтраті партійних коштів

Новини — П'ятниця, 19 квітня 2024, 09:33 — Марія Ємець

Чоловіку колишньої першої міністерки Шотландії Пітеру М’юреллу, який раніше був виконавчим директором Шотландської національної партії, у продовження розслідування висунули звинувачення у розтраті партійних коштів. 

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда". 

Поліція Шотландії повідомила про висунення звинувачень "59-річному чоловіку у зв’яку з розтратою коштів Шотландсдької національної партії", прямо не називаючи М’юрелла, але з британські ЗМІ переконані, що може йтися лише про нього. 

ВВС повідомляло, що 18 квітня М’юрелла знову брали під варту і допитували, а потім відпустили. 

Розслідування, що триває вже понад 2 роки, стосується можливих зловживань із понад 600 000 фунтами стерлінгів, які партія збирала на кампанію за незалежність Шотландії, оскільки виникли підозри, що їх могли використовувати також на інші потреби. 

У квітні минулого року, невдовзі після того, як Стерджен пішла у відставку та загалом з політики,  її та чоловіка затримували у рамках розслідування, а у їхній домівці у Глазго провели обшук

Нікола Стерджен заперечує будь-які зловживання.

Підтримка SNP останнім часом знижується. Квітневе опитування засвідчило, що у Шотландії впеше з 2014 року перші позиції посідають лейбористи, головна опозиційна партія. 

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Велика Британія