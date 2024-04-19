Чоловіку колишньої лідерки Шотландії висунули звинувачення у розтраті партійних коштів

Чоловіку колишньої першої міністерки Шотландії Пітеру М’юреллу, який раніше був виконавчим директором Шотландської національної партії, у продовження розслідування висунули звинувачення у розтраті партійних коштів.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Поліція Шотландії повідомила про висунення звинувачень "59-річному чоловіку у зв’яку з розтратою коштів Шотландсдької національної партії", прямо не називаючи М’юрелла, але з британські ЗМІ переконані, що може йтися лише про нього.

ВВС повідомляло, що 18 квітня М’юрелла знову брали під варту і допитували, а потім відпустили.

Розслідування, що триває вже понад 2 роки, стосується можливих зловживань із понад 600 000 фунтами стерлінгів, які партія збирала на кампанію за незалежність Шотландії, оскільки виникли підозри, що їх могли використовувати також на інші потреби.

У квітні минулого року, невдовзі після того, як Стерджен пішла у відставку та загалом з політики, її та чоловіка затримували у рамках розслідування, а у їхній домівці у Глазго провели обшук.

Нікола Стерджен заперечує будь-які зловживання.

Підтримка SNP останнім часом знижується. Квітневе опитування засвідчило, що у Шотландії впеше з 2014 року перші позиції посідають лейбористи, головна опозиційна партія.