Мужу бывшего лидера Шотландии предъявили обвинение в растрате партийных средств

Мужу бывшего первого министра Шотландии Николы Стерджен Питеру Мьюреллу, который ранее был исполнительным директором Шотландской национальной партии, в продолжение расследования выдвинули обвинения в растрате партийных средств.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Полиция Шотландии сообщила о выдвижении обвинений "59-летнему мужчине в связи с растратой средств Шотландской национальной партии", прямо не называя Мьюрелла, но британские СМИ убеждены, что речь может идти только о нем.

ВВС сообщало, что 18 апреля Мьюрелла снова брали под стражу и допрашивали, а затем отпустили.

Расследование, которое длится уже более 2 лет, касается возможных злоупотреблений с более 600 000 фунтами стерлингов, которые партия собирала на кампанию за независимость Шотландии, поскольку возникли подозрения, что их могли использовать также на другие нужды.

В апреле прошлого года, вскоре после того, как Стерджен ушла в отставку и в целом из политики, ее и мужа задерживали в рамках расследования, а в их доме в Глазго провели обыск.

Никола Стерджен отрицает любые злоупотребления.

Поддержка SNP в последнее время снижается. Апрельский опрос показал, что в Шотландии впервые с 2014 года первые позиции занимают лейбористы, главная оппозиционная партия.