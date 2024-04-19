Міжнародний кримінальний суд просять розслідувати геноцид вірмен з боку Азербайджану

У четвер правозахисна організація, що представляє інтереси етнічних вірмен, подала до Міжнародного кримінального суду докази того, що Азербайджан здійснює проти них геноцид.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Юристи каліфорнійського Центру правди і справедливості (CFTJ) стверджують, що є достатньо доказів для початку офіційного розслідування геноциду, у якому звинувачують президента Азербайджану Ільхама Алієва та інших найвищих керівників країни.

Вони подали так зване повідомлення за статтею 15, закликаючи головного прокурора суду Каріма Хана розслідувати ймовірні звірства.

Тепер офіс Хана розгляне надані докази і визначить, чи почне суд розслідування. На це, як очікують, підуть місяці.

"Моя мета – домогтися від найвищих органів, які захищають права людини, якихось дій, а не просто слів", – сказала Лала Абгарян, чия сестра Гаяне була вбита азербайджанськими солдатами у 2022 році.

Тривала напруженість між Вірменією та Азербайджаном вилилася у 2020 році у війну за Нагірний Карабах, в якій загинули понад 6600 людей. Регіон перебував під контролем етнічних вірмен з моменту закінчення сепаратистської війни в 1994 році.

Минулого року, після блискавичної військової кампанії, Азербайджан повернув собі спірну територію.

Після того, як Азербайджан відновив повний контроль над Карабахом з населенням близько 120 тисяч осіб, понад 100 тисяч етнічних вірмен регіону втекли, хоча Азербайджан заявив, що вони можуть залишитися, і пообіцяв, що їхні права людини будуть забезпечені.