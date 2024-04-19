Международный уголовный суд просят расследовать геноцид армян со стороны Азербайджана

В четверг правозащитная организация, представляющая интересы этнических армян, подала в Международный уголовный суд доказательства того, что Азербайджан осуществляет против них геноцид.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Юристы калифорнийского Центра правды и справедливости (CFTJ) утверждают, что есть достаточно доказательств для начала официального расследования геноцида, в котором обвиняют президента Азербайджана Ильхама Алиева и других высших руководителей страны.

Они подали так называемое сообщение по статье 15, призывая главного прокурора суда Карима Хана расследовать предполагаемые зверства.

Теперь офис Хана рассмотрит предоставленные доказательства и определит, начнет ли суд расследование. На это, как ожидается, уйдут месяцы.

"Моя цель – добиться от высших органов, защищающих права человека, каких-то действий, а не просто слов", – сказала Лала Абгарян, чья сестра Гаяне была убита азербайджанскими солдатами в 2022 году.

Длительная напряженность между Арменией и Азербайджаном вылилась в 2020 году в войну за Нагорный Карабах, в которой погибли более 6600 человек. Регион находился под контролем этнических армян с момента окончания сепаратистской войны в 1994 году.

В прошлом году, после молниеносной военной кампании, Азербайджан вернул себе спорную территорию.

После того, как Азербайджан восстановил полный контроль над Карабахом с населением около 120 тысяч человек, более 100 тысяч этнических армян региона бежали, хотя Азербайджан заявил, что они могут остаться, и пообещал, что их права человека будут обеспечены.