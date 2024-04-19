ЗМІ: Іспанія протягом тижнів визнає палестинську державу 

Уряд Іспанії на чолі з прем'єр-міністром Педро Санчесом у найближчі тижні ухвалить рішення щодо визнання палестинської держави незалежно від того, чи приєднаються до кроку Мадрида інші країни ЄС.

Про це повідомили в четвер офіційні джерела агентству EFE, партнеру виданя Euractiv, яке наводить дані, пише "Європейська правда".

У середу Санчес провів кілька двосторонніх зустрічей у Брюсселі з іншими європейськими лідерами, щоб проаналізувати ситуацію на Близькому Сході, пояснити позицію Мадрида і скоординувати дії.

Джерела повідомили, що незалежно від того, чи приєднаються інші країни ЄС до позиції Іспанії щодо визнання палестинської держави, іспанський уряд вже ухвалив політичне рішення і здійснить цей сміливий крок.

Нещодавно Санчес заявляв, що це відбудеться до кінця поточного шестимісячного періоду, тобто до липня. Та за словами джерел, цей крок "буде прийнятий протягом тижнів, а не місяців".

Такий крок був підтриманий іспанським парламентом ще у 2014 році. Згідно з багатьма останніми опитуваннями, визнання Палестини має сильну підтримку серед іспанського населення.

Нещодавно Санчес здійснив турне кількома країнами ЄС з метою сприяння визнанню палестинської держави. А в середу в Брюсселі, на полях саміту ЄС, іспанський прем'єр зустрівся зі своїми колегами з Мальти Робертом Абелою і Люксембургу Люком Фріденом.

Норвегія готова до визнання палестинської держави, але наразі невідомі можливі терміни ухвалення такого рішення.