СМИ: Испания в ближайшие недели признает палестинское государство

Правительство Испании во главе с премьер-министром Педро Санчесом в ближайшие недели примет решение о признании палестинского государства независимо от того, присоединятся ли к шагу Мадрида другие страны ЕС.

Об этом сообщили в четверг официальные источники агентству EFE, партнеру издания Euractiv, которое приводит данные, пишет "Европейская правда".

В среду Санчес провел несколько двусторонних встреч в Брюсселе с другими европейскими лидерами, чтобы проанализировать ситуацию на Ближнем Востоке, объяснить позицию Мадрида и скоординировать действия.

Источники сообщили, что независимо от того, присоединятся ли другие страны ЕС к позиции Испании по признанию палестинского государства, испанское правительство уже приняло политическое решение и осуществит этот смелый шаг.

Недавно Санчес заявлял, что это произойдет до конца текущего шестимесячного периода, то есть до июля. Но по словам источников, этот шаг "будет принят в течение недель, а не месяцев".

Такой шаг был поддержан испанским парламентом еще в 2014 году. Согласно многим последним опросам, признание Палестины имеет сильную поддержку среди испанского населения.

Недавно Санчес совершил турне по нескольким странам ЕС с целью содействия признанию палестинского государства. А в среду в Брюсселе, на полях саммита ЕС, испанский премьер встретился со своими коллегами из Мальты Робертом Абелой и Люксембурга Люком Фриденом.

Норвегия готова к признанию палестинского государства, но пока неизвестны возможные сроки принятия такого решения.