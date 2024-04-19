Будапешт готовится к возможному визиту Си Цзиньпина – город могут почти полностью закрыть

Венгерская служба безопасности начала подготовку строгих мер безопасности к прибытию китайской делегации в Будапешт в начале мая.

Об этом стало известно изданию VSquare, которое специализируется на тематике Центральной Европы, сообщает "Европейская правда".

Хотя визит еще не подтвержден публично и о нем сообщали только СМИ, все больше похоже на то, что председатель Китая Си Цзиньпин действительно посетит не только Париж, но и Будапешт в начале мая.

Венгерский контртеррористический центр – служба безопасности, ответственная за защиту венгерских и иностранных высокопоставленных чиновников, – уже готовится к визиту делегации высокого уровня из около 400 китайцев в Будапешт в период с 8 по 10 мая, сообщил венгерский источник, знакомый с подготовкой к визиту.

Венгерское ведомство применяет самый высокий уровень протокола безопасности – такой же, который был применен во время визита Папы Франциска в Венгрию в прошлом году.

"Это будет больно для города", – сказал источник, имея в виду, что строгие меры безопасности приведут к закрытию венгерской столицы. Более того, ограничения на движение транспорта будут еще более строгими, чем во время визита Папы Римского.

Например, антитеррористическое агентство даже хочет закрыть популярный среди туристов будапештский фуникулер на Замковую гору, который курсирует рядом с офисами президента и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Поскольку закрытие фуникулера запланировано на 9 мая, есть предположение, что именно в этот день Си Цзиньпин встретится с Орбаном и венгерским президентом в их офисах.

Учитывая, что все это должно произойти за месяц до местных и муниципальных выборов в Венгрии, а также выборов в Европейский парламент, предполагается, что визит и проблемы с движением транспорта в Будапеште будут фигурировать в политических дебатах предвыборного сезона.

Лидер Китая Си Цзиньпин собирается в мае посетить Европу. Эта поездка станет его первым визитом на континент со времен пандемии коронавируса.

Последний раз Си Цзиньпин встречался с Виктором Орбаном в октябре прошлого года в Пекине на третьем международном форуме инициативы "Один пояс, один путь".

Глава КНР называл премьер-министра Венгрии своим давним другом и напомнил ему, что в 2024 году будет 75-летие дипломатических контактов между Китаем и Венгрией.