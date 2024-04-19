В Польше задержали подозреваемых в нападении на соратника Навального

В Польше задержали подозреваемых, причастных к нападению в Вильнюсе на Леонида Волкова – соратника умершего российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает "Европейская правда".

Науседа напомнил, что месяц назад в Вильнюсе напали на помощника Навального Леонида Волкова. Теперь, отметил Науседа, по делу задержаны подозреваемые, как уточняет LRT – задержанных двое.

"Сегодня я рад сообщить, что в Польше задержали подозреваемых", – написал Науседа в своем Twitter (Х).

Он поблагодарил президента Польши Анджея Дуду, польские и литовские правоохранительные органы. "Вместе предостерегаем организаторов преступления: не пытайтесь его повторить", – отметил Науседа.

Вскоре, после завершения процессуальных действий, эти лица будут переданы Литве, сказал он. Науседа не уточнил, когда это может произойти. Он также не уточнил, кто эти лица и гражданами какой страны они являются.

Нападение на Волкова в Вильнюсе произошло вечером 12 марта возле его дома. Нападавший подождал, пока тот припаркуется во дворе, после чего выбил молотком окно в машине, распылил в глаза слезоточивый газ и начал избивать Волкова. В результате нападения у него была сломана рука.

Спецслужбы Литвы предполагают, что за нападением на Волкова стоят российские спецслужбы и атака была связана с приближением президентских "выборов" в России.

Предполагали, что нападение, вероятно, организовали через завербованное лицо.

Впоследствии стало известно, что специальное подразделение защищало нескольких российских оппозиционеров в Литве во время президентских "выборов" в России в марте.