ЕС наложил новые санкции на израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан

Совет Европейского Союза 19 апреля утвердил санкции против четырех физических и двух юридических израильских лиц, причастных к нарушению прав палестинского населения на Западном берегу реки Иордан.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в заявлении Совета ЕС.

Под новые санкции ЕС попали праворадикальная еврейская группа "Лехава", и радикальная молодежная группа "Молодежь холмов", члены которых "известны насильственными действиями против палестинцев и их сел на Западном берегу реки Иордан".

В санкционном списке ЕС фигурируют двое ведущих членов "Молодежи холмов" Меир Эттингер и Элиша Еред, а также Нерия Бен Пази и Инон Леви – все они, по данным Совета Евросоюза, причастны к смертельным нападениям на палестинцев.

Санкции против них были введены в рамках глобального режима санкций ЕС в области прав человека, который теперь насчитывает 108 подсанкционных физических и юридических лиц и 28 организаций из разных стран.

После нападения ХАМАС на Израиль на палестинских территориях Западного берега реки Иордан активизировались экстремистские израильские поселенцы, которые запугивают и преследуют местное палестинское население.

В связи с этим страны Запада, в частности, США и Британия, вводили санкции против израильских поселенцев, Франция запрещала им въезд.