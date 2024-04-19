Глава МЗС Італії: Ізраїль в останню хвилину попередив США про атаку на Іран

Сполучені Штати заявили міністрам закордонних справ країн G7 в п'ятницю, що вони отримали інформацію від Ізраїлю про атаку на Іран "в останню хвилину".

Про це заявив глава МЗС Італії Антоніо Таяні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

За його словами, США надали останні дані на ранковому засіданні в п'ятницю вранці, які були змінені в останню хвилину, щоб врахувати ймовірну атаку Ізраїлю.

"Але США не повідомляли про атаку. Це була просто інформація", – сказав Таяні.

Італійський міністр розповів, що в п'ятницю всі партнери по G7 обмінялися інформацією про те, що їм відомо про те, що сталося в Ірані.

Таяні зазначив, що розмовляв телефоном з італійськими посольствами в Тель-Авіві і Тегерані і переконався, що італійці, які проживають в Ісфагані, перебувають у безпеці.

Раніше держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що США не залучалися у жодні операції на тлі повідомлень про те, що Ізраїль завдав удару по Ірану у відповідь на нещодавню атаку.

Ізраїль завдав удару по території Ірану у п’ятницю за місцевим часом. Атака стала відповіддю на удари Ірану ракетами і дронами по Ізраїлю, абсолютну більшість з яких минулими вихідними перехопили.

США закликали Ізраїль не відповідати на іранську атаку минулих вихідних, яку президент Джо Байден назвав "безпрецедентною".

Сполучені Штати й Велика Британія 18 квітня спільно оголосили про санкції проти Ірану у відповідь на здійснений ним масований обстріл Ізраїлю минулими вихідними.

Лідери ЄС на саміті 17 квітня також погодились покарати Іран санкціями за атаку на Ізраїль.