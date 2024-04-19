Глава МИД Италии: Израиль в последнюю минуту предупредил США об атаке на Иран

Соединенные Штаты заявили министрам иностранных дел стран G7 в пятницу, что они получили информацию от Израиля об атаке на Иран "в последнюю минуту".

Об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

По его словам, США предоставили последние данные на утреннем заседании в пятницу утром, которые были изменены в последнюю минуту, чтобы учесть вероятную атаку Израиля.

"Но США не сообщали об атаке. Это была просто информация", – сказал Таяни.

Итальянский министр рассказал, что в пятницу все партнеры по G7 обменялись информацией о том, что им известно о том, что произошло в Иране.

Таяни отметил, что разговаривал по телефону с итальянскими посольствами в Тель-Авиве и Тегеране и убедился, что итальянцы, проживающие в Исфагане, находятся в безопасности.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США не вовлекались ни в какие операции на фоне сообщений о том, что Израиль нанес удар по Ирану в ответ на недавнюю атаку.

Израиль нанес удар по территории Ирана в пятницу по местному времени. Атака стала ответом на удары Ирана ракетами и дронами по Израилю, абсолютное большинство из которых в минувшие выходные перехватили.

США призвали Израиль не отвечать на иранскую атаку в минувшие выходные, которую президент Джо Байден назвал "беспрецедентной".

Соединенные Штаты и Великобритания 18 апреля совместно объявили о санкциях против Ирана в ответ на совершенный им массированный обстрел Израиля в минувшие выходные.

Лидеры ЕС на саммите 17 апреля также согласились Иран санкциями за атаку на Израиль.