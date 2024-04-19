Задержанная в венгерской тюрьме итальянка будет баллотироваться на выборах в ЕС

Итальянская антифашистская активистка Илария Салис, которую удерживают в тюрьме в Венгрии по обвинениям в якобы причастности к насильственным нападениям на сторонников неонацистов, будет кандидатом от левой партии на выборах в Европарламент в июне, что, возможно, положит конец ее заключению.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Итальянский альянс "Зеленых и левых" объявил, что Салис будет среди их кандидатов на выборах в Европарламент, что согласовали с ее отцом Роберто, который проводит кампанию за ее освобождение.

"Мы хотим защитить права и достоинство европейского гражданина перед лицом инертности итальянских властей", – сказал Анджело Бонелли, один из лидеров политической силы, которая по результатам опросов общественного мнения набирает около 4%.

Члены Европарламента пользуются сильным юридическим иммунитетом от судебного преследования, даже если обвинения касаются преступлений, совершенных до их избрания.

По словам профессора европейского права в Болонском университете Марко Борракетти, по закону, если Салис изберут, ее должны освободить, чтобы она могла работать в Европарламенте.

Ранее суд в Венгрии оставил в тюрьме итальянку Иларию Салис, отклонив просьбу адвоката освободить ее под домашний арест либо в Италии, либо в Венгрии.

В феврале активисты заняли консульство Венгрии в Венеции с требованием освободить из-под стражи Иларию Салис, 39-летнюю учительницу начальных классов, которой грозит до 24 лет заключения в Будапеште за нападение на двух неонацистов в феврале прошлого года.

Перед этим появились фотографии, на которых Салис привели в будапештский суд на цепи и в наручниках на руках и ногах.

Также поступали неподтвержденные сообщения СМИ о неудовлетворительных условиях содержания под стражей, включавших наличие мышей и клопов, грязь и бесчеловечные наказания.

В связи с этим Рим выразил протест Будапешту, а премьер-министр Джорджия Мелони была вынуждена добиться от своего венгерского коллеги Виктора Орбана обещания, что Салис получит справедливое судебное разбирательство в надлежащих условиях.

Впоследствии официальный Рим заявил, что с задержанной итальянкой в Венгрии теперь обращаются лучше.