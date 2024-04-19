Іспанія модернізує і купує нові NASAMS за 410 млн євро

Уряд Іспанії уклав контракт із норвезькою збройовою компанією Kongsberg Defence & Aerospace на закупівлю додаткових і модернізацію наявних систем протиповітряної оборони NASAMS на суму близько 410 мільйонів євро.

Про це, як пише "Європейська правда", норвезький виробник сповістив 19 квітня.

Генеральний директорат озброєнь Іспанії у п’ятницю оголосив про присудження контракту на програму модернізації NASAMS, яка "значно посилить наявний потенціал NASAMS в Іспанії і сприятиме подальшому зміцненню співпраці між Іспанією і Норвегією".

Як стверджують у Kongsberg Defence & Aerospace, контракт має бути підписаний у травні 2024 року.

Інші деталі контракту не розголошуються.

NASAMS – це одна з провідних систем протиповітряної оборони середньої дальності, яку спільно виробляють норвезька Kongsberg і американська Raytheon.

Іспанія була першою країною після Норвегії та США, яка придбала системи NASAMS і використовує їх уже понад 20 років. Серед іншого, іспанські підрозділи NASAMS зараз розгорнуті в країнах Балтії в межах місії НАТО з протиповітряної оборони.

Ці системи також використовує й Україна. У листопаді стало відомо, що українські Збройні Сили отримали дві пускові установки для NASAMS, придбані Литвою.

На початку року уряд Норвегії запропонував парламенту замовити більше пускових установок та центрів управління вогнем NASAMS, щоб передати їх, зокрема, Україні.