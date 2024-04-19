Испания модернизирует и покупает новые NASAMS за 410 млн евро

Правительство Испании заключило контракт с норвежской оружейной компанией Kongsberg Defence & Aerospace на закупку дополнительных и модернизацию имеющихся систем противовоздушной обороны NASAMS на сумму около 410 миллионов евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", норвежский производитель сообщил 19 апреля.

Генеральный директорат вооружений Испании в пятницу объявил о присуждении контракта на программу модернизации NASAMS, которая "значительно усилит имеющийся потенциал NASAMS в Испании и будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между Испанией и Норвегией".

Как утверждают в Kongsberg Defence & Aerospace, контракт должен быть подписан в мае 2024 года.

Другие детали контракта не разглашаются.

NASAMS – это одна из ведущих систем противовоздушной обороны средней дальности, которую совместно производят норвежская Kongsberg и американская Raytheon.

Испания была первой страной после Норвегии и США, которая приобрела системы NASAMS и использует их уже более 20 лет. Среди прочего, испанские подразделения NASAMS сейчас развернуты в странах Балтии в рамках миссии НАТО по противовоздушной обороне.

Эти системы также использует и Украина. В ноябре стало известно, что украинские Вооруженные Силы получили две пусковые установки для NASAMS, приобретенные Литвой.

В начале года правительство Норвегии предложило парламенту заказать больше пусковых установок и центров управления огнем NASAMS, чтобы передать их, в частности, Украине.