У Тбілісі поновились протести проти скандального закону про "іноагентів"

В грузинській столиці Тбілісі ввечері у п’ятницю, 19 квітня, поновились протести проти скандального закону "Про прозорість іноземного впливу".

Про це повідомляє Sova, пише "Європейська правда".

Акція проходить біля будівлі грузинського парламенту.

Sova

Sova

Поблизу будівлі зібралися студенти з плакатами, на яких написано ""Мрія" вбиває нашу мрію".

Крім того, учасники акції влаштували ходу від будівлі парламенту в Тбілісі до Будинку юстиції.

Sova

За словами протестувальників, протест біля Будинку юстиції є символічним, оскільки в разі ухвалення законопроєкту це відомство стане органом, який буде здійснювати моніторинг з виявлення агентів іноземного впливу.

Як відомо, попри несхвалення з боку Заходу та громадянського суспільства, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявляє, що ніщо не може перешкодити остаточному ухваленню скандального закону.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що накладе вето на скандальний закон, однак визнала, що його, швидше за все, подолає парламент.

А в МЗС України висловили обурення заявою прем'єра Грузії щодо закону "про іноагентів" і Україну.

Детально на цю тему – у статті Курс на розрив з ЄС: навіщо влада Грузії вбиває її європейське майбутнє.