В Тбилиси возобновились протесты против скандального закона об "иноагентах"

В грузинской столице Тбилиси вечером в пятницу, 19 апреля, возобновились протесты против скандального закона "О прозрачности иностранного влияния".

Об этом сообщает Sova, пишет "Европейская правда".

Акция проходит у здания грузинского парламента.

Sova

Sova

Вблизи здания собрались студенты с плакатами, на которых написано ""Мечта" убивает нашу мечту".

Кроме того, участники акции устроили шествие от здания парламента в Тбилиси до Дома юстиции.

По словам протестующих, протест у Дома юстиции является символическим, поскольку в случае принятия законопроекта это ведомство станет органом, который будет осуществлять мониторинг по выявлению агентов иностранного влияния.

Sova

Как известно, несмотря на неодобрение со стороны Запада и гражданского общества, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявляет, что ничто не может помешать окончательному принятию скандального закона.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на скандальный закон, однако признала, что его, скорее всего, преодолеет парламент.

А в МИД Украины выразили возмущение заявлением премьера Грузии относительно закона "об иноагентах" и Украине.

Подробно на эту тему – в статье Курс на разрыв с ЕС: зачем власти Грузии убивают ее европейское будущее.