В результате стрельбы в школе финского города Вантаа вблизи Хельсинки ранения получили трое 12-летних школьников.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания Yle.

По данным полиции, задержанный подозреваемый является учеником школы. Полиция не комментирует, какое оружие он применил, но это было огнестрельное оружие.

Полиция не комментирует характер ранений у пострадавших. Известно, что пострадавшие – также ученики школы, им по 12 лет.

Правоохранители сейчас выясняют, причастны ли к делу другие стороны.

По словам очевидцев, инцидент со стрельбой произошел на территории начальной школы.

В настоящее время ученики все еще находятся в классах, а в школу уже прибыло несколько десятков родителей детей, с ними общается полиция.

Полиция обещает в течение дня выступить с пресс-конференцией по этому инциденту.

Напомним, в феврале пять человек получили ранения в результате инцидента, произошедшего в школе в западногерманском городе Вупперталь, один подозреваемый был арестован.

В ноябре в школе в немецком городе Оффенбург, что в земле Баден-Вюртемберг, развернули масштабную полицейскую операцию после стрельбы между учениками.