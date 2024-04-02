Президент Кіпру заявив, що гуманітарний коридор до Гази продовжить діяти

Президент Кіпру Нікос Христодулідес у вівторок закликав до негайного розслідування вбивства семи гуманітарних працівників під час ізраїльського авіаудару в Газі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Христодулідес зауважив, що базована у США організація World Central Kitchen (WCK ), членами якої були загиблі, була "вирішальним партнером" у зусиллях з доставки допомоги морем.

"Ми повинні подвоїти зусилля, щоб доставити допомогу в Газу", – сказав Христодулідес після зустрічі з президенткою Європейського парламенту Робертою Метсолою.

Ізраїльський удар поцілив по автоколоні з командою World Central Kitchen, яка щойно розвантажила понад 100 тонн продовольчої допомоги, доставленої в Газу морським шляхом з Кіпру. Серед жертв були громадяни Австралії, Польщі та Британії.

Благодійна організація заявила, що негайно призупиняє свою діяльність в регіоні. WCK працює в Газі з жовтня, доставляючи продукти харчування наземними шляхами, а також беручи участь у повітряних десантуваннях.

На початку цього місяця запрацював перший морський коридор для доставки допомоги до анклаву з Кіпру. Минулих вихідних з Кіпру вийшов другий конвой кораблів, який перевозив трохи більше ніж 300 тонн допомоги.

"Ініціатива "Амальтея" триватиме доти, доки існуватимуть гуманітарні потреби", – сказав Христодулідес, говорячи про морський маршрут із доставки допомоги.

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак у вівторок закликав Ізраїль терміново провести розслідування і надати пояснення після того, як в Газі були вбиті гуманітарні працівники, в тому числі британські громадяни.