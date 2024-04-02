Президент Кипра заявил, что гуманитарный коридор в Газу продолжит действовать

Президент Кипра Никос Христодулидес во вторник призвал к немедленному расследованию убийства семи гуманитарных работников во время израильского авиаудара в Газе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Христодулидес отметил, что базирующаяся в США организация World Central Kitchen (WCK), членами которой были погибшие, была "решающим партнером" в усилиях по доставке помощи морем.

"Мы должны удвоить усилия, чтобы доставить помощь в Газу", – сказал Христодулидес после встречи с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой.

Израильский удар поразил автоколонну с командой World Central Kitchen, которая только что разгрузила более 100 тонн продовольственной помощи, доставленной в Газу морским путем из Кипра. Среди жертв были граждане Австралии, Польши и Великобритании.

Благотворительная организация заявила, что немедленно приостанавливает свою деятельность в регионе. WCK работает в Газе с октября, доставляя продукты питания наземными путями, а также участвуя в воздушных десантах.

В начале этого месяца заработал первый морской коридор для доставки помощи в анклав из Кипра. На прошлых выходных с Кипра вышел второй конвой кораблей, который перевозил чуть более 300 тонн помощи.

"Инициатива "Амальтея" будет продолжаться до тех пор, пока будут существовать гуманитарные потребности", – сказал Христодулидес, говоря о морском маршруте по доставке помощи.

Премьер-министр Британии Риши Сунак во вторник призвал Израиль срочно провести расследование и предоставить объяснения после того, как в Газе были убиты гуманитарные работники, в том числе британские граждане.