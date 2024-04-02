Премьер Испании призвал Израиль выяснить обстоятельства удара по гуманитарным работникам в Газе

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Израиль должен выяснить обстоятельства гибели в результате авиаудара семи человек, которые работали в World Central Kitchen (WCK) в центральной части Газы.

Заявление Санчеса приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Погибшие работники ехали в двух бронированных автомобилях WCK и попали под удар, когда колонна выезжала со склада после разгрузки более 100 тонн гуманитарной продовольственной помощи, привезенной в Газу морем.

"Я надеюсь и требую, чтобы израильское правительство как можно быстрее выяснило обстоятельства этой жестокой атаки, которая унесла жизни семи гуманитарных работников, которые не делали ничего, кроме как помогали", – заявил Санчес, который посещал лагерь для палестинских беженцев Джабаль эль-Хусейн в столице Иордании Аммане.

"Необходимо, чтобы Израиль разрешил доступ к гуманитарной помощи в Газе, как того требуют различные международные органы, в том числе Международный суд (ООН)", – добавил испанский премьер.

Ранее во вторник Санчес написал пост в Twitter (X), в котором отметил, что он "в ужасе" от гибели работников WCK и назвал их "солидарность, альтруизм и преданность тем, кто в этом нуждается" источником гордости для испанского правительства.

Санчес посещает Иорданию, Катар и Саудовскую Аравию, чтобы обсудить конфликт в Газе и деловое партнерство в регионе.

СМИ ранее сообщили, что Санчес заявил журналистам во время турне по Ближнему Востоку, что его правительство планирует до июля признать Палестинское государство.