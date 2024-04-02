Міноборони Литви відреагувало на дані про "гаванський синдром" під час саміту НАТО у Вільнюсі

У Міністерстві оборони Литви прокоментували інформацію про те, що посадовець Пентагону відчував симптоми так званого "гаванського синдрому" під час саміту НАТО у Вільнюсі.

Заяву відомства наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

У литовському оборонному відомстві зазначили, що не мають інформації про випадки "гаванського синдрому" під час саміту, тому не можуть ні підтвердити, ні спростувати її.

Однак у міністерстві наголошують, що "в методології російських служб безпеки і розвідки можуть застосовуватися і використовуватися різні засоби... для впливу і залякування опонента".

Своєю чергою Департамент державної безпеки Литви відмовився коментувати дані про "гаванський синдром".

Напередодні у Пентагоні підтвердили, що один з посадовців відомства мав симптоми, схожі на "гаванський синдром", під час саміту НАТО у Вільнюсі.

Перед цим журналісти-розслідувачі заявили про нові докази того, що серйозні проблеми зі здоров'ям - так званий "гаванський синдром" - в американських посадовців могли бути спричинені російською військовою розвідкою.

Водночас у Білому домі наразі не бачать зв'язку з випадками так званого "гаванського синдрому" і діями спецслужб РФ.

Явище отримало назву "гаванський синдром" після того, як співробітники посольства США на Кубі почали скаржитися на цю хворобу в 2016 році.

Жертви страждали від цілої низки загадкових проблем зі здоров'ям, включаючи втрату слуху, безсоння, втрату пам'яті, порушення рівноваги і нездатність зосередитися.

Симптоми, які тривали місяцями, супроводжувалися скаргами жертв на біль у вухах і відчуття сильного тиску в голові.