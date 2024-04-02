Минобороны Литвы отреагировало на данные о "гаванском синдроме" во время саммита НАТО в Вильнюсе

В Министерстве обороны Литвы прокомментировали информацию о том, что чиновник Пентагона испытывал симптомы так называемого "гаванского синдрома" во время саммита НАТО в Вильнюсе.

Заявление ведомства приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

В литовском оборонном ведомстве отметили, что не располагают информацией о случаях "гаванского синдрома" во время саммита, поэтому не могут ни подтвердить, ни опровергнуть это.

Однако в министерстве отмечают, что "в методологии российских служб безопасности и разведки могут применяться и использоваться различные средства... для воздействия и запугивания оппонентов".

В свою очередь Департамент государственной безопасности Литвы отказался комментировать данные о "гаванском синдроме".

Накануне в Пентагоне подтвердили, что один из чиновников ведомства имел симптомы, похожие на "гаванский синдром", во время саммита НАТО в Вильнюсе.

Перед этим журналисты-расследователи заявили о новых доказательствах того, что серьезные проблемы со здоровьем – так называемый "гаванский синдром" – у американских чиновников могли быть вызваны российской военной разведкой ГРУ.

В то же время в Белом доме пока не видят связи со случаями так называемого "гаванского синдрома" и действиями спецслужб РФ.

Явление получило название "гаванский синдром" после того, как сотрудники посольства США на Кубе начали жаловаться на эту болезнь в 2016 году.

Жертвы страдали от целого ряда загадочных проблем со здоровьем, включая потерю слуха, бессонницу, потерю памяти, нарушение равновесия и неспособность сосредоточиться.

Симптомы, которые длились месяцами, сопровождались жалобами жертв на боль в ушах и ощущение сильного давления в голове.