Блінкен відреагував на удар по гуманітарних працівниках в Газі

Держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував інформацію про авіаудар по співробітниках World Central Kitchen (WCK) в центральній частині Гази, внаслідок якого загинули семеро осіб.

Заяву Блінкена наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Держсекретар зазначив, що США закликають Ізраїль провести розслідування обставин авіаудару.

"Ми говорили безпосередньо з ізраїльським урядом про цей конкретний інцидент. Ми закликали до швидкого, ретельного і неупередженого розслідування", – сказав він під час пресконференції у Парижі.

Блінкен наголосив, що гуманітарні співробітники мають бути захищені.

"Ці люди – герої, вони біжать у вогонь, а не тікають від нього. Ми не повинні допустити ситуації, коли люди, які просто намагаються допомогти своїм ближнім, самі наражаються на серйозну небезпеку", – додав він.

Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що авіаудар був ненавмисним і "трагічним", а військові пообіцяли провести незалежне розслідування.

Загиблі працівники їхали в двох броньованих автомобілях WCK і потрапили під удар, коли колона виїжджала зі складу після розвантаження понад 100 тонн гуманітарної продовольчої допомоги, привезеної в Газу морем.

Громадяни Австралії, Британії та Польщі були серед семи осіб, які працювали у World Central Kitchen і загинули внаслідок удару.

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак у вівторок закликав Ізраїль терміново провести розслідування і надати пояснення щодо трагічного інциденту.