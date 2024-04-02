Блинкен отреагировал на удар по гуманитарным работникам в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал информацию об авиаударе по сотрудникам World Central Kitchen (WCK) в центральной части Газы, в результате которого погибли семь человек.

Заявление Блинкена приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Госсекретарь отметил, что США призывают Израиль провести расследование обстоятельств авиаудара.

"Мы говорили непосредственно с израильским правительством об этом конкретном инциденте. Мы призвали к быстрому, тщательному и беспристрастному расследованию", – сказал он во время пресс-конференции в Париже.

Блинкен подчеркнул, что гуманитарные сотрудники должны быть защищены.

"Эти люди – герои, они бегут в огонь, а не убегают от него. Мы не должны допустить ситуации, когда люди, которые просто пытаются помочь своим ближним, сами подвергаются серьезной опасности", – добавил он.

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что авиаудар был непреднамеренным и "трагическим", а военные пообещали провести независимое расследование.

Погибшие работники ехали в двух бронированных автомобилях WCK и попали под удар, когда колонна выезжала со склада после разгрузки более 100 тонн гуманитарной продовольственной помощи, привезенной в Газу морем.

Граждане Австралии, Великобритании и Польши были среди семи человек, которые работали в World Central Kitchen и погибли в результате удара.

Премьер-министр Британии Риши Сунак во вторник призвал Израиль срочно провести расследование и предоставить объяснения относительно трагического инцидента.