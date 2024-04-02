МЗС Британії викликало посла Ізраїлю після удару по гуманітарних працівниках в Газі

Міністерство закордонних справ Великої Британії викликало посла Ізраїлю після того, як в Газі внаслідок авіаудару загинули семеро співробітників World Central Kitchen (WCK), зокрема, троє британців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Молодший міністр у справах міжнародного розвитку Британії Ендрю Мітчелл сказав, що вже говорив з ізраїльським послом.

"Я висловив однозначне засудження урядом цього жахливого вбивства. Я вимагав швидкого і прозорого розслідування, донесення його результатів до міжнародної спільноти, а також повної відповідальності", – зазначив він.

Мітчелл сказав, що він ще раз наголосив на необхідності негайного створення Ізраїлем "ефективного механізму для розширення гуманітарного доступу".

Загиблі працівники їхали в двох броньованих автомобілях WCK і потрапили під удар, коли колона виїжджала зі складу після розвантаження понад 100 тонн гуманітарної продовольчої допомоги, привезеної в Газу морем.

Громадяни Австралії, Британії та Польщі були серед семи осіб, які працювали у World Central Kitchen і загинули внаслідок удару.

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак у вівторок закликав Ізраїль терміново провести розслідування і надати пояснення щодо трагічного інциденту.