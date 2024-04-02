МИД Британии вызвал посла Израиля после удара по гуманитарным работникам в Газе

Министерство иностранных дел Великобритании вызвало посла Израиля после того, как в Газе в результате авиаудара погибли семь сотрудников World Central Kitchen (WCK), в частности, трое британцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Младший министр по делам международного развития Великобритании Эндрю Митчелл сказал, что уже говорил с израильским послом.

"Я выразил однозначное осуждение правительством этого ужасного убийства. Я требовал быстрого и прозрачного расследования, донесения его результатов до международного сообщества, а также полной ответственности", – отметил он.

Митчелл сказал, что он еще раз подчеркнул необходимость немедленного создания Израилем "эффективного механизма для расширения гуманитарного доступа".

Погибшие работники ехали в двух бронированных автомобилях WCK и попали под удар, когда колонна выезжала со склада после разгрузки более 100 тонн гуманитарной продовольственной помощи, привезенной в Газу морем.

Граждане Австралии, Великобритании и Польши были среди семи человек, которые работали в World Central Kitchen и погибли в результате удара.

Премьер-министр Британии Риши Сунак во вторник призвал Израиль срочно провести расследование и предоставить объяснения относительно трагического инцидента.