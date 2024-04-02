Турецька опозиція обурена несподіваним зняттям з виборів мера кандидата-переможця

Низка опозиційних партій у Туреччині висловили обурення випадком у місті Ван, де влада ініціювала зняття з виборів опозиційного кандидата в останній момент перед голосуванням, де він переміг, і тепер міським головою збираються оголосити кандидата від партії Ердогана.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Turkish Minute.

У вівторок регіональна виборча комісія надала мандат кандидату від партії президента Туреччини Абдуллі Арвасу, який отримав близько 27%, тоді як знятий з виборів Абдулла Зейдан від прокурдської DEM – понад 55%.

Таке рішення стало наслідком того, що в останній робочий день перед місцевими виборами за поданням Мін’юсту Туреччини суд відкликав право Зейдана обиратися, хоча на етапі підготовки до виборів Центральна виборча комісія зареєструвала його кандидатом і перед тим він пройшов усі необхідні процедури.

Зейдан у 2015 році обирався до парламенту від прокурдської Народної демократичної партії, попередниці DEM, а у 2016 році з десятком інших депутатів опинився під арештом за критику бомбардування армією Туреччини курдських бойовиків на південному сході країни.

Адвокат Зейдана заявив, що йдеться про безпрецедентну ситуацію в історії країни і що вони будуть оскаржувати рішення.

Критики серед юристів кажуть, що визнання Зейдана кандидатом, який не має права бути обраним, не повинне мати практичних наслідків, доки залишається можливість оскражити рішення суду в апеляції.

Лідер головної опозиційної політсили, "Республіканської народної партії" (CHP), що здобула перемогу у Стамбулі, Анкарі та ще низці міст, Озгюр Озел висловився на підтримку DEM, назвавши скасування перемоги Зейдана "ганьбою".

Екрем Імамоглу від CHP, який втретє переміг у боротьбі за крісло мера Стамбула, заявив, що відмова надавати мандат кандидату-переможцю є неприйнятною та ігнорує волевиявлення виборців муніципалітету Ван.

"Ми маємо разом протестувати проти того, щоб на вибори кидали тінь політично вмотивовані судові рішення, і ставати на бік демократії", – наголосив він.

Лідер "Партії робітників Туреччини" (TİP) Еркан Бас порівняв ситуацію з рейдерським захопленням та заявив, що його з партійною делегацією вирушить у Ван висловити підтримку Зейдану і виборцям, які проголосували за нього.

Речник "Партії справедливості та розвитку" Ердогана Омер Челік у коментарі щодо цієї ситуації заявив, що рішення про надання мандата – у компетенції регіональної виборчої комісії, а не уряду.

"Якщо партія хоче оскаржити рішення, для цього є чіткі механізми", – скзазав він.

Нагадаємо, за підсумками місцевих виборів 31 березня політсила чинного президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана зазнала найбільшої поразки за понад 20 років. Прихильники опозиції влаштували масштабні святкування у Стамбулі.

Сам Ердоган, коментуючи результати виборів, висловив жаль, що його політична сила не змогла досягти бажаних результатів.

Детально про значення поразки партії Ердогана на місцевих виборах дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті "Туреччина обирає опозицію"