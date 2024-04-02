Турецкая оппозиция возмущена неожиданным снятием с выборов мэра кандидата-победителя

Ряд оппозиционных партий в Турции выразили возмущение случаем в городе Ван, где власти инициировали снятие с выборов оппозиционного кандидата в последний момент перед голосованием, в котором он в итоге победил, и теперь городским головой собираются объявить кандидата от партии Эрдогана.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Turkish Minute.

Во вторник региональная избирательная комиссия предоставила мандат кандидату от партии президента Турции Абдулле Арвасу, который получил около 27%, тогда как снятый с выборов Абдулла Зейдан от прокурдской DEM – более 55%.

Такое решение стало следствием того, что в последний рабочий день перед местными выборами по представлению Минюста Турции суд отозвал право Зейдана избираться, хотя на этапе подготовки к выборам Центральная избирательная комиссия зарегистрировала его кандидатом и перед тем он прошел все необходимые процедуры.

Зейдан в 2015 году избирался в парламент от прокурдской Народной демократической партии, предшественницы DEM, а в 2016 году с десятком других депутатов оказался под арестом за критику бомбардировки армией Турции курдских боевиков на юго-востоке страны.

Адвокат Зейдана заявил, что речь идет о беспрецедентной ситуации в истории страны и что они будут оспаривать решение.

Критики среди юристов говорят, что признание Зейдана кандидатом, который не имеет права быть избранным, не должно иметь практических последствий, пока остается возможность оскражить решение суда в апелляции.

Лидер главной оппозиционной политсилы, "Республиканской народной партии" (CHP), одержавшей победу в Стамбуле, Анкаре и еще ряде городов, Озгюр Озел высказался в поддержку DEM, назвав отмену победы Зейдана "позором".

Экрем Имамоглу от CHP, который в третий раз победил в борьбе за кресло мэра Стамбула, заявил, что отказ предоставлять мандат кандидату-победителю является неприемлемым и игнорирует волеизъявление избирателей муниципалитета Ван.

"Мы должны вместе протестовать против того, чтобы на выборы бросали тень политически мотивированные судебные решения, и становиться на сторону демократии", – подчеркнул он.

Лидер "Партии рабочих Турции" (TİP) Эркан Бас сравнил ситуацию с рейдерским захватом и заявил, что он с партийной делегацией отправится в Ван выразить поддержку Зейдану и проголосовавшим за него избирателям.

Представитель "Партии справедливости и развития" Эрдогана Омер Челик в комментарии по этой ситуации заявил, что решение о предоставлении мандата – в компетенции региональной избирательной комиссии, а не правительства.

"Если партия хочет обжаловать решение, для этого есть четкие механизмы", – сказал он.

Напомним, по итогам местных выборов 31 марта политсила действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана потерпела крупнейшее поражение за более чем 20 лет. Сторонники оппозиции устроили масштабные празднования в Стамбуле.

Сам Эрдоган, комментируя результаты выборов, выразил сожаление, что его политическая сила не смогла достичь желаемых результатов.

Подробно о значении поражения партии Эрдогана на местных выборах смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье "Турция выбирает оппозицию".