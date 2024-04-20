США заперечили повідомлення про завдання авіаударів по Іраку

Сполучені Штати відкинули повідомлення про те, що їхні війська нібито завдали авіаударів по Іраку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Центральне командування армії США (CENTCOM).

За словами CENTCOM, ці повідомлення не відповідають дійсності.

"Сполучені Штати не завдавали сьогодні повітряних ударів по Іраку", – йдеться в повідомленні.

За інформацією Reuters, на військовій базі, що використовується силами народної мобілізації Іраку на південь від Багдада, прогримів потужний вибух пізно ввечері в п'ятницю.

Вибух був "результатом невідомого авіаудару", заявили агентству два джерела в силових структурах.

Раніше Ізраїль завдав удару по території Ірану у п’ятницю за місцевим часом. Атака стала відповіддю на удари Ірану ракетами і дронами по Ізраїлю, абсолютну більшість з яких минулими вихідними перехопили, зокрема за допомогою сил США.

За інформацією місцевих ЗМІ, три вибухи пролунали неподалік від військової бази на північному заході іранської провінції Ісфахан, де розташовані ядерні об’єкти. Іранське телебачення стверджує про збиття трьох дронів.

Посадовець США заявив на умовах анонімності, що Вашингтон не підтримав удар Ізраїлю по території Ірану, хоча й був попереджений про нього.

Водночас прем'єр Британії Ріші Сунак відзначив, що ситуація розвивається, тому "було б неправильно спекулювати, поки факти не стануть більш ясними", втім, вказав, що "значна ескалація у нічиїх інтересах".