США опровергли сообщения о нанесении авиаударов по Ираку

Соединенные Штаты отвергли сообщения о том, что их войска якобы нанесли авиаудары по Ираку.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Центральное командование армии США (CENTCOM).

По словам CENTCOM, эти сообщения не соответствуют действительности.

"Соединенные Штаты не наносили сегодня воздушных ударов по Ираку", – говорится в сообщении.

По информации Reuters, на военной базе, используемой силами народной мобилизации Ирака к югу от Багдада, прогремел мощный взрыв поздно вечером в пятницу.

Взрыв был "результатом неизвестного авиаудара", заявили агентству два источника в силовых структурах.

Ранее Израиль нанес удар по территории Ирана в пятницу по местному времени. Атака стала ответом на удары Ирана ракетами и дронами по Израилю, абсолютное большинство из которых в минувшие выходные перехватили, в том числе с помощью сил США.

По информации местных СМИ, три взрыва прогремели неподалеку от военной базы на северо-западе иранской провинции Исфахан, где расположены ядерные объекты. Иранское телевидение утверждает о сбитии трех дронов.

Чиновник США заявил на условиях анонимности, что Вашингтон не поддержал удар Израиля по территории Ирана, хотя и был предупрежден о нем.

В то же время премьер Британии Риши Сунак отметил, что ситуация развивается, поэтому "было бы неправильно спекулировать, пока факты не станут более ясными", впрочем, указал, что "значительная эскалация в ничьих интересах".