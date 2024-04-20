Reuters: У США кажуть, що їхні війська не готові до великої війни на Близькому Сході

Успіх американських військових, які допомогли Ізраїлю зупинити масовану повітряну атаку Ірану, може свідчити про те, що Вашингтон добре підготовлений до подальших можливих бойових дій у регіоні, втім є сумніви щодо його готовності діяти під час більшого та довготривалого конфлікту.

Як пише "Європейська правда", про це Reuters на умовах анонімності повідомили нинішні, а також колишні американські посадовці.

За їхніми словами, американські війська не готові до великого, тривалого конфлікту на Близькому Сході, і міністерству оборони, можливо, доведеться переглянути оцінки про військові потреби в регіоні, якщо криза поглибиться.

За місяці, що минули відтоді, як напад терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль спровокував війну в Газі, Сполучені Штати направили тисячі військових на Близький Схід, де протягом багатьох років американська присутність неухильно скорочувалася.

Втім, зазначає агентство, багато з цих нових сил перебувають на кораблях та літаках, які то входять, то виходять з регіону, і розгорнуті лише тимчасово.

Тому ця стратегія США покладатися на сили швидкого реагування може бути випробувана зараз, коли Іран і Ізраїль порушили неоголошене табу на відкриті військові удари один проти одного.

За словами чотиризіркового генерала армії у відставці Джозефа Вотела, який очолював війська США на Близькому Сході, найбільше занепокоєння викликає здатність Вашингтона реагувати протягом тривалого періоду часу.

"Для американських військових це означає, що, на мою думку, ми повинні переглянути ідею про те, які необхідні, стійкі сили й засоби ми повинні підтримувати в регіоні", – сказав він.

Нинішній глава Центрального командування, генерал армії США Майкл Курілла заявив законодавцям минулого місяця, що він запросив більше військ, ніж Пентагон відправив до регіону, який, за словами адміністрації президента Джо Байдена, є менш пріоритетним, ніж, наприклад, виклик з боку Китаю.

У свідченнях комітету з питань збройних сил Палати представників Курілла заявив, що небезпечна нестача американських розвідувальних засобів, спеціалістів та лінгвістів "призводить до прогалин та розривів у нашій здатності виявляти та зривати змови, збільшуючи свободу пересування" для екстремістських організацій.

Наприклад, відсутність детальної інформації про запаси зброї терористів-хуситів до того, як підтримуване Іраном єменське угруповання почало нападати на комерційні судна в Червоному морі, ускладнило визначення впливу багатомісячних ударів на арсенал ракет та безпілотників бойовиків, кажуть посадовці.

Втім, за їхніми словами, відправка більшої кількості американських військ на Близький Схід та посилення розвідувальних засобів у довгостроковій перспективі може виявитися складним завданням.

"Війська розкидані по всій Європі, водночас інші проходять прострочені цикли технічного обслуговування. А Азія повинна бути в центрі уваги", – сказав один американський посадовець на умовах анонімності.

Інший посадовець зазначив, що досі незрозуміло, чи є готовність вивести американські військові з Азії або Європи попри зростання напруженості.

Раніше ЗМІ повідомили, що західні держави останніми днями намагалися через Туреччину надіслати Ірану повідомлення, щоб повторити заклики до деескалації.

Ізраїль завдав удару по території Ірану у п’ятницю за місцевим часом. Атака стала відповіддю на удари Ірану ракетами і дронами по Ізраїлю, абсолютну більшість з яких минулими вихідними перехопили.

За інформацією місцевих ЗМІ, три вибухи пролунали неподалік від військової бази на північному заході іранської провінції Ісфахан, де розташовані ядерні об’єкти. Іранське телебачення стверджує про збиття трьох дронів.

Посадовець США заявив на умовах анонімності, що Вашингтон не підтримав удар Ізраїлю по території Ірану, хоча й був попереджений про нього.

Водночас прем'єр Британії Ріші Сунак відзначив, що ситуація розвивається, тому "було б неправильно спекулювати, поки факти не стануть більш ясними", втім, вказав, що "значна ескалація у нічиїх інтересах".