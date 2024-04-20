Мішель розповів, як скандальний закон про "іноагентів" вплине на шлях Грузії до ЄС

Президент Європейської Ради Шарль Мішель повторив свою критику щодо намірів влади Грузії ухвалити скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Мішель заявив в інтерв'ю Euronews.

За словами Мішеля, в ЄС розчаровані тим, що уряд країни вирішив ухвалити закон попри потужну критику.

"Я хочу чітко заявити: цей законопроєкт, проголосований у парламенті, не наближає Грузію до ЄС. Все навпаки", – підкреслив президент Євроради.

Він зазначив, що рішення про надання Грузії статусу кандидата на членство в ЄС було "фундаментальним". Тепер в ЄС очікують, що Тбілісі надішле "більше позитивних сигналів" Брюсселю.

Відповідаючи на запитання, чи може процес вступу до ЄС, який наразі лише зароджується, бути замороженим через суперечливий закон, Мішель не став вдаватись у подробиці, але підкреслив, що будь-який сценарій, який суперечить стандартам ЄС, матиме "вплив" на те, як Брюссель оцінює шанси кандидата.

"Процес розширення – це процес, заснований на заслугах, і ідея для країн-кандидатів – для тих, хто хоче приєднатися до ЄС – полягає в тому, що вони поважають фундаментальні спільні принципи і цінності. Якщо вони голосують за законопроєкти, які не відповідають стандартам ЄС, це може вплинути на оцінку їхніх шансів", – підкреслив президент Євроради.

Як відомо, попри несхвалення з боку Заходу та громадянського суспільства, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявляє, що ніщо не може перешкодити остаточному ухваленню скандального закону.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що накладе вето на скандальний закон, однак визнала, що його, швидше за все, подолає парламент.

А в МЗС України висловили обурення заявою прем'єра Грузії щодо закону "про іноагентів" і Україну.

Детально на цю тему – у статті Курс на розрив з ЄС: навіщо влада Грузії вбиває її європейське майбутнє.