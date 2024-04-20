Мишель рассказал, как скандальный закон об "иноагентах" повлияет на путь Грузии в ЕС

Президент Европейского Совета Шарль Мишель повторил свою критику в отношении намерений властей Грузии принять скандальный закон "О прозрачности иностранного влияния".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Мишель заявил в интервью Euronews.

По словам Мишеля, в ЕС разочарованы тем, что правительство страны решило принять закон несмотря на мощную критику.

"Я хочу четко заявить: этот законопроект, проголосованный в парламенте, не приближает Грузию к ЕС. Все наоборот", – подчеркнул президент Евросовета.

Он отметил, что решение о предоставлении Грузии статуса кандидата на членство в ЕС было "фундаментальным". Теперь в ЕС ожидают, что Тбилиси пошлет "больше позитивных сигналов" Брюсселю.

Отвечая на вопрос, может ли процесс вступления в ЕС, который пока только зарождается, быть замороженным из-за противоречивого закона, Мишель не стал вдаваться в подробности, но подчеркнул, что любой сценарий, который противоречит стандартам ЕС, будет иметь "влияние" на то, как Брюссель оценивает шансы кандидата.

"Процесс расширения – это процесс, основанный на заслугах, и идея для стран-кандидатов – для тех, кто хочет присоединиться к ЕС – заключается в том, что они уважают фундаментальные общие принципы и ценности. Если они голосуют за законопроекты, которые не соответствуют стандартам ЕС, это может повлиять на оценку их шансов", – подчеркнул президент Евросовета.

Как известно, несмотря на неодобрение со стороны Запада и гражданского общества, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявляет, что ничто не может помешать окончательному принятию скандального закона.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на скандальный закон, однако признала, что его, скорее всего, преодолеет парламент.

А в МИД Украины выразили возмущение заявлением премьера Грузии относительно закона "об иноагентах" и Украине.

Подробно на эту тему – в статье Курс на разрыв с ЕС: зачем власти Грузии убивают ее европейское будущее.