В ЄС привітали схвалення допомоги Україні у США, закликають Сенат голосувати якнайшвидше

Лідери інституцій Євросоюзу привітали схвалення Палатою представників Конгресу США законопроєкту про допомогу Україні і закликали Сенат зробити свою частину роботи якомога швидше.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Я вітаю позитивне голосування Палати представників Конгресу США, яке відбулося переважною більшістю голосів. Україна заслуговує на будь-яку підтримку, яку вона може отримати у боротьбі з Росією.

Тепер ми просимо Сенат США проголосувати якнайшвидше, оскільки на кону стоять людські життя. Трансатлантичні союзники єдині в підтримці свободи і демократії", – написала у Twitter (X) президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Привітав довгоочікувані результати голосування в палаті представників і президент Європейської ради Шарль Мішель.

"Це чіткий сигнал Кремлю: ті, хто вірить у свободу і статут ООН, продовжуватимуть підтримувати Україну та її народ", – заявив він.

"Єдиний шлях до миру – допомогти українському народу захистити себе. Ми стоїмо разом. За свободу, проти агресії", – написала у Twitter (X) президентка Європарламенту Роберта Метсола, вітаючи голосування.

У свою чергу очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що з голосуванням у США Україна матиме всю трансатлантичну підтримку, якої вона потребує у протистоянні російській агресії.

В суботу Палата представників США проголосувала за законопроєкт про іноземну допомогу для України. За схвалення проєкту проголосували 311 членів нижньої палати Конгресу США, проти висловились 112.

Проєкт обіцяли передати на розгляд Сенату як зміни до сенатського законопроєкту про міжнародну допомогу США HR.815, який був прийнятий у лютому. Це має спростити процедуру затвердження пакета в Сенаті.

Лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за законопроєкт у вівторок, 23 квітня.

Президент США Джо Байден пообіцяв підписати ухвалений проєкт з допомогою.

Про те, що включили у законодавство щодо допомоги Україні, читайте у статті: Конгрес готує перемогу України. Як США планують змінити бюджет та правила підтримки ЗСУ.