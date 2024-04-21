В ЕС приветствовали одобрение помощи Украине в США, призывают Сенат голосовать как можно быстрее

Лидеры институтов Евросоюза приветствовали одобрение Палатой представителей Конгресса США законопроекта о помощи Украине и призвали Сенат сделать свою часть работы как можно быстрее.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Я приветствую положительное голосование Палаты представителей Конгресса США, которое состоялось подавляющим большинством голосов. Украина заслуживает любой поддержки, которую она может получить в борьбе с Россией.

Теперь мы просим Сенат США проголосовать как можно быстрее, поскольку на кону стоят человеческие жизни. Трансатлантические союзники едины в поддержке свободы и демократии", – написала в Twitter (X) президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Приветствовал долгожданные результаты голосования в палате представителей и президент Европейского совета Шарль Мишель.

"Это четкий сигнал Кремлю: те, кто верит в свободу и устав ООН, будут продолжать поддерживать Украину и ее народ", – заявил он.

"Единственный путь к миру – помочь украинскому народу защитить себя. Мы стоим вместе. За свободу, против агрессии", – написала в Twitter (X) президент Европарламента Роберта Метсола, приветствуя голосование.

В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что с голосованием в США Украина будет иметь всю трансатлантическую поддержку, в которой она нуждается в противостоянии российской агрессии.

В субботу Палата представителей США проголосовала за законопроект об иностранной помощи для Украины. За одобрение проекта проголосовали 311 членов нижней палаты Конгресса США, против высказались 112.

Проект обещали передать на рассмотрение Сената как изменения к сенатскому законопроекту о международной помощи США HR.815, который был принят в феврале. Это должно упростить процедуру утверждения пакета в Сенате.

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что Сенат будет голосовать за законопроект во вторник, 23 апреля.

Президент США Джо Байден пообещал подписать принятый проект с помощью.

О том, что включили в законодательство о помощи Украине, читайте в статье: Конгресс готовит победу Украины. Как США планируют изменить бюджет и правила поддержки ВСУ.