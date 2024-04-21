Глава Пентагону назвав пакет з допомогою Україні інвестицією в майбутнє Америки

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що схвалене напередодні Палатою представників доповнення до закону про національну безпеку з допомогою Україні є інвестицією в майбутнє Америки і її безпеку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в поширеній Пентагоном заяві Остіна.

Остін привітав ухвалення "критично важливого законодавства" про національну безпеку, яке допоможе Міністерству оборони підтримати Україну та Ізраїль, зміцнити безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні та рішуче підтримувати союзників та партнерів США по всьому світу.

За його словами, цей двопартійний закон дозволить Міністерству оборони збільшити обсяги життєво необхідної допомоги у сфері безпеки, щоб допомогти Україні захистити себе від російської агресії, підтримати захист Ізраїлю від Ірану та його маріонеток, а також збільшити потік терміново необхідної гуманітарної допомоги для палестинського цивільного населення в Газі.

"Цей закон також є важливою інвестицією в майбутнє Америки. Надаючи близько 50 мільярдів доларів, які будуть спрямовані безпосередньо в нашу оборонно-промислову базу, цей законопроєкт створить хороші американські робочі місця в більш ніж 30 штатах, а також зміцнить довгострокову безпеку США", – зазначив Остін.

"Це законодавство зробить Америку більш безпечною і врятує життя. Ми ще раз переконалися в тому, що проблеми сучасності лише поглиблюватимуться без сильного, стійкого лідерства США в просуванні наших ключових інтересів безпеки", – наголосив він.

Як зазначив Остін, довгострокова безпека Америки все ще під загрозою, а на кону – людські життя.

"Ми ніколи не повинні давати нашим друзям, нашим суперникам або ворогам жодних підстав сумніватися в рішучості Америки", – заявив він.

В суботу Палата представників США проголосувала за законопроєкт про іноземну допомогу для України. За схвалення проєкту проголосували 311 членів нижньої палати Конгресу США, проти висловились 112.

Проєкт обіцяли передати на розгляд Сенату як зміни до сенатського законопроєкту про міжнародну допомогу США HR.815, який був прийнятий у лютому. Це має спростити процедуру затвердження пакета в Сенаті.

Лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за законопроєкт у вівторок, 23 квітня.

Президент США Джо Байден пообіцяв підписати ухвалений проєкт з допомогою.

Про те, що включили у законодавство щодо допомоги Україні, читайте у статті: Конгрес готує перемогу України. Як США планують змінити бюджет та правила підтримки ЗСУ.