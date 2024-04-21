Глава Пентагона назвал пакет с помощью Украине инвестицией в будущее Америки

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что одобренное накануне Палатой представителей дополнение к закону о национальной безопасности с помощью Украине является инвестицией в будущее Америки и ее безопасность.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в распространенном Пентагоном заявлении Остина.

Остин приветствовал принятие "критически важного законодательства" о национальной безопасности, которое поможет Министерству обороны поддержать Украину и Израиль, укрепить безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе и решительно поддерживать союзников и партнеров США по всему миру.

По его словам, этот двухпартийный закон позволит Министерству обороны увеличить объемы жизненно необходимой помощи в сфере безопасности, чтобы помочь Украине защитить себя от российской агрессии, поддержать защиту Израиля от Ирана и его марионеток, а также увеличить поток срочно необходимой гуманитарной помощи для палестинского гражданского населения в Газе.

"Этот закон также является важной инвестицией в будущее Америки. Предоставляя около 50 миллиардов долларов, которые будут направлены непосредственно в нашу оборонно-промышленную базу, этот законопроект создаст хорошие американские рабочие места в более чем 30 штатах, а также укрепит долгосрочную безопасность США", – отметил Остин.

"Это законодательство сделает Америку более безопасной и спасет жизни. Мы еще раз убедились в том, что проблемы современности будут только углубляться без сильного, устойчивого лидерства США в продвижении наших ключевых интересов безопасности", – подчеркнул он.

Как отметил Остин, долгосрочная безопасность Америки все еще под угрозой, а на кону – человеческие жизни.

"Мы никогда не должны давать нашим друзьям, нашим соперникам или врагам никаких оснований сомневаться в решимости Америки", – заявил он.

В субботу Палата представителей США проголосовала за законопроект об иностранной помощи для Украины. За одобрение проекта проголосовали 311 членов нижней палаты Конгресса США, против высказались 112.

Проект обещали передать на рассмотрение Сената как изменения к сенатскому законопроекту о международной помощи США HR.815, который был принят в феврале. Это должно упростить процедуру утверждения пакета в Сенате.

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что Сенат будет голосовать за законопроект во вторник, 23 апреля.

Президент США Джо Байден пообещал подписать принятый проект с помощью.

О том, что включили в законодательство о помощи Украине, читайте в статье: Конгресс готовит победу Украины. Как США планируют изменить бюджет и правила поддержки ВСУ.