ЗМІ: США подумують надіслати додаткових військових радників до посольства в Україні

У США розглядають можливість відправки додаткових військових радників до посольства в Києві.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо Politico.

За словами речника Пентагону Пета Райдера, радники не виконуватимуть бойових обов’язків, а скоріше консультуватимуть і підтримуватимуть український уряд і військових.

"Протягом цього конфлікту Міністерство оборони переглядало та коригувало нашу присутність у країні відповідно до змін умов безпеки. Наразі ми розглядаємо можливість відправлення кількох додаткових радників для посилення Управління оборонного співробітництва (ODC) у посольстві", – сказав Райдер у заяві для Politico, зазначивши, що "персонал підпадає під ті ж обмеження на поїздки, що й усі співробітники посольства".

ODC "виконує різноманітні консультативні та допоміжні місії (не бойові), і хоча воно укомплектоване виключно персоналом Міністерства оборони", воно в будоване у структуру посольства і підпорядковується голові дипмісії, додав Райдер.

Райдер відмовився обговорювати конкретну кількість персоналу "з міркувань оперативної безпеки та захисту сил".

Додаткові співробітники підтримуватимуть логістику та нагляд за зброєю, яку США надає Україні, стверджують чотири обізнані джерела видання.

Новий персонал також допомагатиме українським військовим з обслуговуванням озброєння, повідомляє один із американських військових посадовців.

Незначна кількість американських військових на основі ротації вже присутня у посольстві у Києві. Цей персонал допомагає з наглядом і охороною посольства.

Невідомо, скільки саме військових зрештою будуть направлені в Україну, але двоє офіційних осіб зазначили, що їх може бути до 60.

Нагадаємо, в суботу Палата представників США проголосувала за законопроєкт про іноземну допомогу для України. За схвалення проєкту проголосували 311 членів нижньої палати Конгресу США, проти висловились 112.

Проєкт обіцяли передати на розгляд Сенату як зміни до сенатського законопроєкту про міжнародну допомогу США HR.815, який був прийнятий у лютому. Це має спростити процедуру затвердження пакета в Сенаті.

Лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за законопроєкт у вівторок, 23 квітня.

Президент США Джо Байден пообіцяв підписати ухвалений проєкт з допомогою.