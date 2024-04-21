СМИ: США думают отправить дополнительных военных советников в посольство в Украине

США рассматривают возможность направления дополнительных военных советников в посольство в Киеве.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

По словам представителя Пентагона Пета Райдера, советники не будут выполнять боевые обязанности, а будут консультировать и поддерживать украинское правительство и военных.

"Во время этого конфликта Министерство обороны пересмотрело и скорректировало наше присутствие в стране в соответствии с меняющимися условиями безопасности. В настоящее время мы рассматриваем возможность направления нескольких дополнительных советников для усиления Управления оборонного сотрудничества (ODC) при посольстве", – сказал Райдер в заявлении Politico, отметив, что "на персонал распространяются ограничения на поездки, как и на всех сотрудников посольства".

ODC "выполняет разнообразные консультативные и вспомогательные миссии (небоевые), и хотя он укомплектован исключительно персоналом Минобороны", он встроен в структуру посольства и подчиняется главе дипмиссии, добавил Райдер.

Райдер отказался обсуждать конкретную численность личного состава "по соображениям оперативной безопасности и защиты сил".

Дополнительные сотрудники будут поддерживать логистику и следить за вооружением, которое США поставляют Украине, сообщили четыре источника.

Новые кадры также будут помогать украинским военным в обслуживании вооружения, сообщает один из американских военных чиновников.

Небольшое количество американских военных на ротационной основе уже присутствует в посольстве в Киеве. Этот персонал помогает с надзором и безопасностью посольства.

Неизвестно, сколько войск в конечном итоге будет отправлено в Украину, но два чиновника заявили, что их может быть до 60.

Напомним, субботу Палата представителей США проголосовала за законопроект об иностранной помощи для Украины. За одобрение проекта проголосовали 311 членов нижней палаты Конгресса США, против высказались 112.

Проект обещали передать на рассмотрение Сената как изменения к сенатскому законопроекту о международной помощи США HR.815, который был принят в феврале. Это должно упростить процедуру утверждения пакета в Сенате.

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что Сенат будет голосовать за законопроект во вторник, 23 апреля.

Президент США Джо Байден пообещал подписать принятый проект с помощью.